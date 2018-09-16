В Украине сегодня чтят память журналиста Георгия Гонгадзе

Сегодня, 15:22

Основатель "Украинской правды" исчез именно в этот день 18 лет назад

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине 16 сентября вспоминают погибшего 18 лет назад украинского журналиста, основателя интернет-издания "Украинская правда" Георгия Гонгадзе.

Журналист исчез именно в этот день в 2000 году, а в ноябре в лесу под Таращей Киевской области обнаружили обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать Гонгадзе. Факт его смерти Генеральная прокуратура Украины признала в 2001 году, тогда же и возбудило уголовное дело по статье "Умышленное убийство", а годом позже пришла к выводу, что тело, найденное в лесу, принадлежит журналисту.

Виновными в убийстве Гонгадзе в 2008 году были признаны три экс-сотрудника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

Кроме того, в январе 2013 года суд приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста

В течение всего этого времени мать Гонгадзе не признавала, что найденные останки принадлежат ее сыну поэтому тело Гонгадзе было погребено 22 марта 2016 года – спустя полтора года после смерти матери.

По инициативе Национального союза журналистов Украины, с 2007 года в Украине в третью пятницу сентября также отмечается День памяти погибших журналистов. Обычно эта дата примерно совпадает с годовщиной исчезновения Гонгадзе.
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