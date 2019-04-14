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В Украине штрафы за не пристегнутые ремни хотят увеличить в десять раз

Сегодня, 16:09

Таким образом власти хотят обезопасить людей на дорогах

Фото: Pixabay

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассмотрел законопроект о внесении изменений в статью 121 Кодекса Украиныоб административных правонарушениях. Это случилось на заседании десятого апреля, передает издание "Юрлига". В частности, они хотят повысить размер штрафов за не пристегнутые ремни безопасности в автомобилях.

Главная цель законопроекта – уменьшить количество смертей и травматизма на украинских дорогах. Также таким образом власти хотят увеличить уровень использования ремней безопасности и мотошлемов.

Согласно действующему Кодексу, штраф за нарушение правил пользования ремней безопасности и мотошлемов составляет три необлагаемых минимума, то есть 51 грн.

"Размер этого штрафа несоразмерно низкий по сравнению с тяжелыми последствиями, которые могут быть вызваны из-за несоблюдения правил", – пишут в сообщении.

Законопроектом предлагается увеличить административную ответственность за такие нарушения с 51 до 510 грн, то есть 30 необлагаемых минимумов.

Ранее подобные законопроекты уже составлялись. В декабре прошлого года штрафы за такие нарушения предлагали поднять в 17 раз. В связи с этимжурналисты "Сегодня" решили узнать, что думают об этом сами водители.

Также украинцам грозят штрафы за отсутствие детских кресел в автомобилях. С таким предложением выступили народные депутаты. Если соответствующий законопроект одобрят, устанавливать такие кресла обяжут не только родителей, но и таксистов, а также маршрутчиков.


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Тег законопроект, штраф, водители, ремень безопасности, автодорога

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Источник:

Сегодня

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