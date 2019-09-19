В Украине сильно похолодает: синоптик предупредила о заморозках

Завтра в ряде областей будет полный осенний «метенабор» – дожди, холод и заморозки

Непогода в Украине уже принесла проблемы – ураганный ветер в Киеве повалил десятки деревьев. А тем временем, в пятницу, 20 сентября, украинцев ждет еще один неприятный сюрприз – заморозки и снижение температуры воздуха в целом по стране. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Понедельник в Украине обещает дождь и холодную погоду, а в западных областях – еще и со штормовым ветром. В большинстве областей 20 сентября ожидаются периодические дожди, на высокогорье Карпат даже с мокрым снегом.

"Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах 3-8 градусов. Внимание! Ближайшей ночью и в ночь на субботу на западе, севере, в центре и на востоке Украины местами возможны заморозки 0-3 градуса. Заморозки наиболее вероятны при прояснении. Ветер в Украине будет северо-западного направления, 5-12 м/с, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/с", – написала Диденко.

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В Киеве пятница ожидается облачной, с дождем и довольно низкой температурой воздуха – около 12-13 градусов.

"Сегодня вечером и ближайшей ночью похолодает до 7-9 градусов, а в ночь на субботу в Киеве похолодает до 3-4 градусов. Поэтому на окраинах, при прояснении, возможны заморозки 0-3 градуса. Подчеркиваю – в ночь на субботу", – предупредила синоптик.

Отметим, что пронизывающая мокрая и прохладная погода продержится не долго, осталось потерпеть несколько дней. Синоптики уточнили, когда вернется бабье лето.

Как сообщали новости "Сегодня", прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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