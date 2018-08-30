В Украине скоро начнутся многонациональные учения "Rapid Trident-2018"

В сентябре Украина вновь проведет ставшие уже традиционными масштабные многонациональные учения Rapid Trident во Львовской области. Открытие учений "Rapid Trident-2018" состоится в понедельник, 3 сентября, во Львовской области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"3 сентября 2018 года на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (с.Старычи, Яворивский район, Львовская область) состоится открытие крупнейших в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств", – рассказали в Генштабе.

Отметим, Украина, которая уже участвовала в начале августа в учениях НАТО в Грузии, снова отправит своих военных в эту страну, но уже на другие маневры – Agile Spirit 2018 ("Проворный дух 2018"). Учения Agile Spirit 2018 пройдут с 1 по 11 сентября на территории военной базы в Сенаки на западе Грузии. Они организованы совместно с европейским командованием корпуса морской пехоты США.

Тем временем, на 11-15 сентября Россия запланировала крупнейшие с 1981 года военные учения "Восток-2018", в которых будут задействованы около 300 тысяч солдат и десятки тысяч единиц техники.

Напомним, с 14 по 20 сентября 2017 года прошли российско-белорусские учения "Запад-2017". По легенде учений, Россия и Беларусь воевали против террористов государства Вейшнория – вымышленного сепаратистского региона на северо-западе Беларуси на границе с Литвой и Латвией.

В них Россия задекларировала "всего" 12,7 тыс. военных, около 250 танков, 200 артиллерийских орудий, 10 военных кораблей. Хотя секретарь СНБО Александр Турчинов уличил Россию в нарушении, отметив, что реально задействовано было в 10 раз больше войск – около 120 тысяч солдат.



