В Украине слишком много СИЗО и тюрем: в Минюсте рассказали зачем сокращать их количество

Всего на подконтрольной территории в Украине находится 148 пенитенциарных учреждений. Но это количество должно сократиться в будущем. Заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов рассказал в интервью сайту "Сегодня", зачем сокращать тюрьмы и СИЗО.

"Всего на подконтрольной территории у нас находится 148 учреждений. Из них в прошлом году мы оптимизировали 13. Практически полностью заполнены следственные изоляторы и очень недозаполнены учреждения исполнения наказаний, имеются в виду колонии. Чтобы экономить бюджетные средства, мы начали смотреть, где можно оптимизировать, перевести; понятно, что, учитывая и режим содержания, и т.д. На сегодняшний день – это много. Потому что еще несколько лет назад пенитенциарное население составляло 120 тыс. человек на всей территории Украины. Сейчас по всей подконтрольной территории у нас содержится 55 430 человек. Из них 19 тыс. в следственных изоляторах. Людей меньше, а количество учреждений осталось то же. Сегодня их нужно сокращать, но мы же физически не избавляемся от этих учреждений. То есть в случае необходимости мы их сможем расконсервировать", – отмечает Денис Чернышов.

Замминистра также поясняет, что будет сокращаться и количество сотрудников пенитенциарных учреждений. В будущем персонал пенитенциарной системы должен составлять где-то 30-35% от количества заключенных.

Подробнее о ситуации в пенитенциарной сфере в Украине и реформах читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Электронные браслеты вместо тюрем и реформа мировоззрения: интервью с замминистра юстиции".