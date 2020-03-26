В Украине – 196 случаев заражения коронавирусом

В стране снова увеличилось число больных коронавирусной инфекцией

Минздрав представил свежие цифры о числе больных коронавирусной инфекцией в Украине.

По состоянию на 22:00 26 марта в Украине зафиксировано 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает МОЗ в Telegram-канале.

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Это – 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 40 новых случаев.

Напомним, что Украина продолжает бороться с распространением пандемии коронавируса, охватившей почти все страны мира.

Добавим, что на Закарпатье зафиксирован первый случай заражения коронавирусом: женщина побывала в церкви. Теперь придется устанавливать и проверять всех, с кем контактировала зараженная женщина.

Также в Тернопольской области по состоянию 26 марта было зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных СОVID-19 – уже 9 работников медицинской сферы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма из-за коронавируса.

Тем временем число зараженных коронавирусом на планете превысило полмиллиона человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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