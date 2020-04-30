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В Украине смертность от коронавируса превышает средние показатели в 7 областях: названы регионы

30 апреля, 20:24

Елена Кузьмич

В Украине от коронавируса больше умирают мужчины, чем женщины, и люди возрастом более 50 лет

Показатель смертности от коронавируса, превышающий средний по Украине, по состоянию на 30 апреля зарегистрирован в семи областях.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

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Это:

  • Ивано-Франковская (5,8%);
  • Кировоградская (4,6%);
  • Львовская (3,3%);
  • Сумская (3,9%);
  • Хмельницкая (6,1%);
  • Черниговская (8,0%);
  • Полтавская (3,0) области.

В половозрастной структуре умерших в Украине от коронавируса преобладают мужчины – 146 (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%).

По сообщению чиновников от медицины, 70,5% умерших от осложнений новой пневмонии имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение. У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение. 90% умерших – это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

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Девять человек из числа умерших имели поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов.

Напомним, что по состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрирован 261 случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Показатель смертности составил 0,62 на 100 тысяч населения. Летальность – 2,5%.

Среди умерших людей с COVID-19 16 медицинских работников. Среди умерших медиков – 75% старше 60 лет.

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Все пациенты с количества умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 248 человек госпитализированы, 62% из них находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составляет 13 дней. С момента госпитализации в лечебное учреждение до смерти – 7 дней.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в Киеве умерли уже 25 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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смертность Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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