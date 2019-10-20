В Украине снизилась цена на "золотой" картофель

По сравнению с прошлым годом текущая цена на картофель в 3,3 раза выше

/ Фото: Pixabay

В Украине снизилась цена на картофель, сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам самих производителей, это связано с ослаблением активности покупателей, в то время как предложение на рынке оставалось достаточно объемным за счет регулярных поставок импортного картофеля.

Теперь цена на картофель составляет 8-11 грн/кг, что в среднем на 8% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Отмечается, что в большинстве снижали цены производители, которые не планировали длительного хранения продукции. В то же время крупные хозяйства в большинстве отказывались от реализации по текущим ценам.

В то же время средняя оптовая цена на картофель сейчас является рекордно высокой, поэтому производители не переживают из-за снижения цен на продукцию.

Большинство фермеров по-прежнему считают, что цены на картофель в зимний и весенний период будут намного выше, чем сейчас, поэтому стараются продавать только ту продукцию, которая не подлежит длительному хранению, а качественную продукцию закладывают в картофелехранилища.

Цена на картофель в Украине в среднем уже в 3,3 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, мы писали, что в августе 2019 года закупочные цены на картофель выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Фермеры объясняют повышение стоимости плохим урожаем, которому навредили погодные условия. Однако руководитель информационно-аналитического центра "Шувар" Татьяна Гетьман предупреждает: аграрии могут создать искусственный дефицит картошки тем, что максимально большой процент урожая постараются заложить на хранение, а не пустить в продажу.

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