В Украине снова бушевала непогода: обесточены более полсотни населенных пунктов

Дожди и грозы, которые накрыли центральные и северные регионы Украины, натворили беды в Сумской области. Там из-за непогоды без электроснабжения остались 57 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"По состоянию на 7:00 15 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 57 населенных пунктов в Сумской области", - говорится в сообщении.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области, где вечером 13 июля прошел сильный ливень, за ночь выпало 87 мм осадков. Такие показатели являются абсолютным суточным максимумом не только за июль, но и за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 года.

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Видео: facebook.com/h.saltovka

Также напомним, что мощный ливень накрыл Запорожье. Стихия натворила немало бед в городе. На дорогах образовались глубокие лужи, а на некоторых улицах вода шла настолько сильным потоком, что сбивала с ног людей и сносила машины.

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