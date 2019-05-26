В Украине снова дожди, но День Киева не испортят: синоптики уточнили прогноз погоды

Во многих областях украинцам лучше не забывать зонты, но непогода будет бушевать не везде

Фото: Сегодня

Погода продолжит преподносить "сюрпризы" и сегодня не стоит прятать зонты – на юге, западе и востоке страны будут поливать дожди с грозами. Но мокро будет не везде, а температура воздуха будет комфортной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны дожди с грозами пройдут почти везде, кроме Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областей. Температура воздуха 21-23 градуса, на Закарпатье до +25.

В центре и на севере мокро будет только в Сумской и Полтавской. В остальных областях региона, в том числе и в Киеве, ожидается солнечная погода и комфортные 22-24 градуса тепла.

В восточных областях синоптики обещают везде дожди с грозами и температуру воздуха 21-23 градуса.

Немного теплее будет на юге – максимум +26. Сухо будет в Одесской и Николаевской областях. В остальных областях южного региона, в том числе и в Крыму, – дожди с грозами.

Напомним, в последние дни на Прикарпатье обрушилась непогода – в Калуше почти тысяча домов до сих пор затоплены. Есть места, где уровень воды достигает полуметра. Вода пришла из-за сильного дождя, после чего реки вышли из берегов. Грязные потоки залили огороды, дворы и дома.

Также из-за ухудшения погоды в Украине 69 населенных пунктов остаются обесточенными. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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