В Украине после урагана погода не сильно наладится. 14 мая в ряде областей пройдут дожди, а температура воздуха по всей стране устроит "качели" – местами будет доходить до заморозков, а где-то больше 20 тепла. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра в Украине снова будет формировать погоду циклон с атмосферными фронтами, что приведет к дождям в западных, центральных областях и немного зацепит юг. Дожди возможны с грозами. На востоке, на значительной части юга, в Днепре и районах существенные осадки завтра маловероятны. Ветер будет юго-западным, порывистым

"С температурой воздуха – сплошной гопак, любые фигуры на любые вкусы. Ближайшей ночью будет холодно, 4-9 градусов. Однако облачность, которая придет с фронтом, прикроет небо и защитит от заморозков. А вот на северо-востоке и востоке Украины, где ожидаются прояснения, вероятность заморозков 0-3 градуса. В центре усиление ветра также может спасти от "нулей" и "минусов". Это – ночью. Днем завтра на крайнем севере ожидается 9-13 градусов, в большинстве северных областей – 12-16 градусов, в центральных областях – 17-22 градуса, в Винницкой – до +25. На востоке Украины 16 градусов на Харьковщине, 18-22 градуса – в Луганской и Донецкой областях. На юге в прибрежных районах 17-20 градусов, на континентальной части 20-25 градусов. На западе вообще центрифуга: на Волыни и Ровенщине 10-12 градусов, в большинстве западных областей 12-18 градусов, на Закарпатье – до +22. На Черновицкую область может навалиться жара, которая завтра будет царить в Молдове и Румынии, там вероятно местами до 27 градусов", – написала Диденко.

Реклама В тренде В Украине снова испортится погода: циклон несет дожди и температурные качели

14 мая в Киеве ожидается увеличение облачности, пройдут дожди. Ночью 7-8 градусов, завтра днем ​​в столице 13-14 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

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