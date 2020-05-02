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В Украине снова испортится погода: где пройдут дожди и грозы (карта)

2 мая, 07:15

Тина Наринецкая

Местами в стране прогреет до 27 градусов тепла

В Украине сегодня, 2 мая, будет дождливо и тепло. Несмотря на грозы, местами синоптики прогнозируют до 27 градусов тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"2 мая ночью в западных, днем и в большинстве северных, центральных и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 19-24 градусов тепла. Теплее всего будет в восточных и Днепропетровской областях – тут прогреет до 27 градусов тепла. Холоднее будет в западных областях – синоптики прогнозируют 15-20 градусов тепла.

Напомним, недавно заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Кроме того, 16 апреля Киев накрыла сильная песчаная буря. Как бушевала непогода на столичных Позняках – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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