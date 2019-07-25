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В Украине снова испытали грозное ракетное вооружение: опубликовано видео

25 июля, 10:33

В СНБО приняли ряд решений для скорейшего принятия на вооружение ракетного комплекса "Вильха"

Фото: СНБО

В Украине снова прошли испытания грозного ракетного вооружения – ракет реактивной системы залпового огня "Вильха" с увеличенной дальностью поражения. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Отмечается, что испытания проходили традиционно в Одесской области. Кривонос принял участие в проверке технических решений и результатов поражения целей на максимальной дальности.

"Стрельбы прошли успешно", – заявил он.


Чиновник отметил, что СНБО принято ряд решений по скорейшему принятию на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

"Вильха" разработана конструкторским бюро "Луч" в сотрудничестве с другими предприятиями украинской "оборонки". Производство ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", министр обороны Степан Полторак заявлял о начале серийного производства РСЗО "Вильха". По его словам, украинская армия в декабре 2018-го получила дополнительный ресурс – 4 млрд грн на закупку новых образцов военной техники

В свою очередь экс-секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что на ракетный комплекс "Вильха" положили глаз иностранцы. Год назад на одних из испытаний присутствовали эксперты и военные атташе из семи стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении нового мощного украинского оружия.

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Тег ракеты, испытания, Кривонос , Вильха

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