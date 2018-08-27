В Украине снова испытали крылатую ракету "Нептун": появилось новое видео

В Украине прошли очередные испытания крылатой ракеты "Нептун" отечественного производства. Соответствующее видео показало государственное конструкторское бюро "Луч".

"Испытания украинской крылатой ракеты", – говорится в сообщении в Facebook.

Отметим, что недавно на юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний крылатой ракеты, на котором присутствовало руководство оборонного блока Украины. Так, секретарь СНБО Александр Турчинов тогда похвалил украинскую разработку и заявил, что это оружие может уничтожить любую морскую и наземную цель.

Ранее украинскую ракету оценили и в США. Капитан 1-го ранга военно-морских сил США Гарри Табах считает успехом разработку такого вооружения Украиной и отметил, что "Нептун" подойдет и к самолетам НАТО.

В свою очередь директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Сгурец писал о возможностях ракеты.

"Ракета дозвуковая. Схема полета стандартная для крылатой ракеты. На маршевом участке высота полета – 10-30 м, на конечном участке 4-5 м. Боевая часть – осколочно-фугасная. За счет оснащения различными типами головок самонаведения может поражать различные типы целей. Как с известными координатами, так и использоваться в качестве противорадиолокационной ракеты. Ракета способна обеспечить дальность стрельбы по морской цели в 280 км, по береговой стационарной цели – еще большая дальность. Если сильно постараться, то и до Москвы достанет".