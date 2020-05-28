В Украине снова может появиться санэпидемслужба: Степанов сообщил детали

Министр рассказал, чем будет заниматься такая служба

В Украине рассматривается вариант создания санитарно-эпидемиологической службы в составе Министерства здравоохранения. Об этом заявил на брифинге глава ведомства Максим Степанов.

Он отметил, что эпидемия коронавируса четко показала, почему нельзя было ликвидировать санэпидемслужбу.

"После начала эпидемии, думаю, всем понятно, что у нас была большая проблема с эпидемиологической службой, которая была ликвидирована. Относительно выделения в отдельный орган центральной исполнительной власти – такой вопрос пока не рассматривается. Мы рассматриваем создание противоэпидемиологической службы именно в составе Минздрава, которая выполняла бы очень четкий функционал – проведение всех мероприятий, установление инфекционного контроля, реагирование на соответствующие ситуации", – сказал Степанов.

Напомним, в 2014 году Кабинет министров образовал комиссию по реорганизации Государственной санитарно-эпидемиологической службы. После этого тогдашний министр здравоохранения (2014-2016 гг.) Александр Квиташвили считал правильным решение о ликвидации этого органа.

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А в августе 2017 года Кабмин решил ликвидировать Госсанэпидслужбу в Украине. Он присоединил ее к Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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