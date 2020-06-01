Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Количество больных продолжает расти и больше 700 человек умерли от коронавируса

В Минздраве проходит онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит свежие данные по коронавирусу и коснется вопроса нового ослабления карантина.

Напомним, на утро 31 мая в Украине было 23 672 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 708 летальных, 9538 пациентов выздоровели. Только за субботу зафиксировано 468 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 1 июня и последние данные о карантине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что данные о смертности от коронавируса во многом зависят от того, как их считать. Поэтому Украина переходит к новому качеству этого подсчета. Теперь коронавирус будут определять как причину смерти только по данным вскрытия.

В свою очередь заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко заявил, что Украина преодолела пик эпидемии, и дал оптимистический прогноз. Он считает, что если не будет пагубного влияния смягчения карантина – новых вспышек заболеваемости, то в ближайшие две недели эпидемия должна пойти на спад.

В то же время в Национальной службе здоровья Украины рассказывали, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19. Пациенту не нужно будет платить за то, за что платит государство.

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