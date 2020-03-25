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  1. Последние новости Украины

В Украине снова откроются зоомагазины и начнут торговать семенами

25 марта, 18:08

Станислав Кожемякин

Кабмин принял решение ослабить карантинные меры, касающиеся торговли

Магазинам семян и зоомагазинам в Украине, которым с 12 марта запретили работать из-за карантина, разрешили возобновить свою работу.

Соответствующее решение, как сообщил на своей странице в Facebook 25 марта мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, принял Кабинет министров.

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"Сегодня правительство ввело определенные послабления. Например, приняли решение, что таким магазинам, как корма для животных, а также, где семена можно купить, разрешается продолжить работу, но со всеми противоэпидемическими мерами", – заявил Марцинкив после селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главами других городских администраций и областных советов.

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Напомним, что две недели назад Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантинна три недели – с 12 марта до 3 апреля. На это время закрыты учебные заведения, запрещены все массовые мероприятия, отменено авиа-, железнодорожное и междугороднее транспортное сообщение.

Однако 25 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлило карантин на 30 дней – до 24 апреля.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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торговля Ивано-Франковск карантин семена зоомагазин

Источник: Сегодня

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