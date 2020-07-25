В Украине очередной рекорд заболевших СOVID-19: 1106 за сутки

Коронавирусная инфекция продолжает ставить в Украине новые рекорды – ранее стало известно о максимальном количестве госпитализированных пациентов, а теперь установлен новый рекорд заболевших за сутки.
Как сообщили в СНБО, 24 июля в Украине СOVID-19 обнаружили еще у 1106 человек.
В то же время в этот день от коронавируса вылечились 611 человек и 19 скончались.
Всего же с начала распространения болезни в стране зафиксировано 63 929 случаев заражения, из которых 1590 оказались смертельными.
При этом 35 497 украинцев, или 55,5%, на этот момент считаются выздоровевшими.
Таким образом, число активных случаев COVID-19 в стране составляет 26 842, что на 476 больше, чем накануне.
Кроме того, отмечается, что еще у 114 896 человек подозревается инфекция.
До сих пор антирекордом по суточному количеству больных является 26 июня, тогда было зафиксировано 1 109 случаев.
Напомним, что на этой неделе Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 августа. При этом страну поделят на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", – зависимо от эпидемиологической ситуации в них.
В то же время, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса.
Также смотрите видеосюжет о волне безработицы в Украине, которую спровоцировала эпидемия:
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