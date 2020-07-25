В Украине очередной рекорд заболевших СOVID-19: 1106 за сутки

С начала эпидемии заразились почти 70 тысяч украинцев

Коронавирусная инфекция продолжает ставить в Украине новые рекорды – ранее стало известно о максимальном количестве госпитализированных пациентов, а теперь установлен новый рекорд заболевших за сутки.

Реклама

Как сообщили в СНБО, 24 июля в Украине СOVID-19 обнаружили еще у 1106 человек.

В то же время в этот день от коронавируса вылечились 611 человек и 19 скончались.

Всего же с начала распространения болезни в стране зафиксировано 63 929 случаев заражения, из которых 1590 оказались смертельными.

При этом 35 497 украинцев, или 55,5%, на этот момент считаются выздоровевшими.

Реклама

Таким образом, число активных случаев COVID-19 в стране составляет 26 842, что на 476 больше, чем накануне.

В тренде В Украину снова вернется жара: какой погоды ждать на выходных

Кроме того, отмечается, что еще у 114 896 человек подозревается инфекция.

До сих пор антирекордом по суточному количеству больных является 26 июня, тогда было зафиксировано 1 109 случаев.

Напомним, что на этой неделе Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 августа. При этом страну поделят на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", – зависимо от эпидемиологической ситуации в них.

В то же время, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса.

Реклама

Также смотрите видеосюжет о волне безработицы в Украине, которую спровоцировала эпидемия:

Коронавирус и карантин: в Украине господствует безработица?

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама