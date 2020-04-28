В Украине снова потеплеет: где прогреет до 21 градуса (карта)

В Украине сегодня, 27 апреля, будет сухо и потеплеет. В западных областях синоптики прогнозируют до 21 градуса тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Осадков в стране не будет. Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с.

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Температура в стране установится на уровне 16-18 градусов тепла. В западных областях будет еще теплее – местами тут прогреет до 21 градуса тепла.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы сообщали, что 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Это обернулось для города нерадостными последствиями: в нескольких дворах на машины рухнули деревья, а с одного дома ветер сорвал часть крыши. Как бушевала погода на столичных Позняках – смотрите видео:

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