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  1. Последние новости Украины

В Украине снова резко изменится погода: когда украинцам ждать похолодания

27 марта, 14:21

Сергей Мартынец

На выходных по всей территории страны будет отличная погода

За потеплением в Украину придут холода. Если на выходных ожидается настоящая весна до +17, то с понедельника температура воздуха резко упадет на несколько градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Что будет на выходных

28-29 марта Украину окутают теплые воздушные массы.

"В течение дня 11-17 градусов. Серьезные осадки маловероятны, будет много солнца, однако завтра в районе Карпат, а в воскресенье на западе и местами на юге вероятность небольших дождей", – написала она.

В Киеве суббота и воскресенье ожидаются с сухой погодой, разве что станет больше облаков. Воздух прогреется до 13-16 градусов, пишет Диденко.

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Когда ждать похолодания

По ее словам, уже с понедельника в Украину зайдет холодный арктический воздух.

"Сначала в западные и северные области, а с 31 марта обвалится температура воздуха в большинстве областей Украины. Ночью упадет до 0-4 градусов мороза, местами до 3-6 градусов ниже нуля, днем ​​до 0-6 градусов тепла. В Карпатах (станет) на несколько градусов ниже плюс периодический снег", – сообщила синоптик и добавила, что в связи с похолоданием есть опасность для деревьев, которые рано цветут.

В тренде
В Украине снова резко изменится погода: когда украинцам ждать похолодания

В Киеве в понедельник температура воздуха снизится до 6-7 градусов. Во вторник, 31 марта, похолодает ночью до -2 градусов, а днем будет всего +4.

Возвращение тепла ожидается со 2 апреля, со следующего четверга.

Отметим, март начался с аномально теплых температур и без привычного весеннего снега, но под конец месяца вернулись холода. А чего ждать в последующие месяцы от небесной канцелярии? Синоптики и метеорологи грозят украинцам наводнениями и катастрофическим потеплением. Прогноз погоды на весь 2020 год.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

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Источник: Сегодня

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