В Украине снова травят домашних собак: как уберечь животное от беды

Украинцами рассказали, где собака может отравиться, и как этого избежать

В Украине вновь активизировались охотники на собак, которых отравляют. В зоне риска даже домашние животные. Журналисты "Сегодня" разбирались, как спасти любимца, если он съел яд.

Новая волна отравлений четвероногих накрыла страну, бьют тревогу пользователи соцсетей. Совсем недавний случай – спустя два часа после утренней прогулки не стало собаки по кличке Грэйс. Ветеринары сказали, что это был очень сильный яд, им не удалось ее спасти.

Кроме того, в Одессе на руках у онкобольного мальчика умер от яда любимый пес. У 11-летнего Владика рак печени. Ребенок заболел после избиения подростками. Черный лабрадор был давней мечтой мальчика, которая сбылась благодаря волонтерам два месяца назад. На днях Терри стало плохо. Ветеринары спасти пса не смогли. Мать Влада опасается, что из-за психологической травмы ухудшится физическое состояние ребенка.

"Это траур в семье. Он (мальчик – ред.) видел, как собака умерла у него на руках. Очень переживали, как будет дальше его динамика, здоровье, таким деткам нервничать вообще нельзя, потому что это может спровоцировать рост опухоли, тем более после химиотерапии", – сказала директор благотворительного фонда "Любовь любушкиной" Любовь Рябко.

Ветеринары подтверждают, что смертность четвероногих в Украине выросла. "Такие отравления могут вызываться медицинскими препаратами, в том числе теми, которые не наносят вреда котам, людям, но очень мучительно убивают собак".

"Бросают этот яд в вводу, либо в кусках мяса бросают. Эта проблема уже давно существует. Спасаем, если было не критическое количество яда", – рассказала зоозащитник Антонина.

Предотвратить гибель животного после яда возможно, говорят врачи, если есть антидоты. Главное – не медлить.

"Большую роль играет то, какое вещество и в какой дозе попало в организм собаки, какой вес собаки. Мы таких собак пытаемся спасти: останавливаем судорожный синдром, берем анализы и делаем капельницы. И многих из них действительно удается спасти", – рассказали медики.

Врачи советуют – во время прогулки внимательно смотрите, что нюхает и подбирает ваш любимец, ведь вред может нанести не только яд, но и обычный хлам, который пес может проглотить.

Напомним, ранее киевлян предупреждали, что снова в столице массово травят домашних собак. Зоозащитники говорят, что самый действенный способ избежать беды для своего любимца – это быть на прогулках очень внимательными.

Как мы писали в июле, в Киеве живодер на глазах у детей выбросил щенка из окна. От полученных травм животное погибло на месте. Жильцы дома сразу вызвали полицию, однако злоумышленник закрылся в квартире.