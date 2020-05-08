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  1. Последние новости Украины

От COVID-19 за сутки выздоровело рекордное число украинцев

8 мая, 08:28

Тина Наринецкая

Инфекция уже унесла жизни 361 украинца

Украину продолжает охватывать эпидемия коронавируса – количество зараженных украинцев достигло 14 195. Только за последние сутки в стране зафиксировали 504 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус".

361 украинец уже скончался от инфекции. Вылечить от опасного недуга в Украине удалось 2 706 инфицированных.

Напомним, ранее Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон об обязательном страховании медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом.

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Также мы сообщали о том, как недавно вспыхнул скандал с обещанными врачам доплатами. Глава Минздрава "шокирован" невыплатой медикам 300% зарплаты "за коронавирус". Максим Степанов заявил, что средства на выплату тройной зарплаты медикам были перечислены в регионы еще в середине апреля, однако местные власти не справились с выплатами.

Президент Владимир Зеленский уже приказал погасить долги перед медиками.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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