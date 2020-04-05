В Украине снова выросло количество зараженных коронавирусом

Только за сутки инфицированных стало на 156 человек больше

В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом до 1251 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на вечер 4 апреля в Украине было лабораторно подтверждены 1225 случаев коронавируса, 32 закончились летальным исходом. Растет и количество выздоровевших – их уже 25. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были старше 50 лет. Отмечается, что большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирения. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 5 апреля и все подробности из регионов

В то же время Виктор Ляшко рассказывал, что пик заболеваемости в Украине ожидается во второй половине этого месяца, начиная с 14-15 апреля. По его словам, в этот период можно ожидать массовое поступление тяжелых больных в учреждения здравоохранения и большое количество негативных последствий, в том числе летальных. В связи с этим в Украине усилили карантин с 6 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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