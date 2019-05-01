В Украине создали экологичную пленку для упаковки товаров

Чтобы в пленку можно было завернуть продукты, материал нужно еще усовершенствовать

Украинские инженеры разработали экологически безопасную пленку для упаковки товаров. Ею хотят заменить пластиковые пакеты.

Материал состоит из растительного вещества, поэтому такие пакеты можно даже съесть. Корреспонденты "Сегодня" узнали о новом материале и попробовали эко-пастик на вкус.

Обычный пластик сильно вредит окружающей среде. Поэтому раньше создали так называемые эко-пакетики. Но и они не разлагаются полностью.

Эко-пакеты состоят из кукрузного крахмала с примесями пластика. Такая разовая посуда разлагается полгода при определенных условиях. При разложении они делятся на частицы, и часть пластика все равно остается. То есть, такие пакеты тоже нужно компостировать.

Полностью заменить пластик может пленка из растений. От воды она быстро размокает и затем становится удобрением.

Инженер-технолог из Сум Дмитрий Бидюк исследовал желе, разлив немного вещества на лабораторный стол. К утру оно и засохло и стало пленкой. Тогда он сообразил, что ею можно заменить неразложимый полиэтилен.

Растительное пленка будет дороже полиэтилена на 20-30%. И такую упаковку производители готовы выпускать. Изобретатель надеется, что с растворимыми пакетами украинцы смогут ходить уже через год. Но завернуть в нее, например, курицу – не известно, когда смогут.

"Надо добавлять другие компоненты, которые сделают ее более жесткой и устойчивой к воде", – сказал ученый Дмитрий Бидюк.

За последние три года в Украине возрос экспорт товаров, к тому же, 80% упаковки в Украине тратят на пищевые продукты.

Чтобы и дальше возить за границу продукты, нужно найти безвредные для природы материалы. Потому что сегодня во многих странах на уровне государственных программ пластик запрещают. В отличие от Украины, где отказ от него остается личным выбором каждого.

Напомним, недавно мы писали о том, что ежегодно в океан попадает восемь миллионов тонн пластика.

Также мы рассказывали, что такое Zero Waste и как можно отказаться от пластиковых материалов.

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