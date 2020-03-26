В Украине создан штаб по борьбе с распространением COVID-19: подробности

В то время как Министерство цифровой информации планирует ввести контроль за карантином через телефон, Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине создан штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В ведомстве напомнили, что правительство назначило заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня.

"Сегодня (26 марта) утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел первое заседание, назначил руководителя штаба, дал поручение до 16:00 всем председателям ОГА создать такие штабы в областях, которые будут сотрудничать с центральным штабом, организовать их работу и назначить руководителей", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения в Facebook.

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В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта

Как известно, правительство на заседании 25 марта ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлило общенациональный карантин. Ограничительные меры будут действовать до 24 апреля.

Обо всех подробностях читайте в материале "Сегодня": Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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