В Украине создают электронные водительские права: вице-премьер сообщил детали

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Водительские права в Украине хотят оцифровать и перенести в смартфон. Сейчас эта система разрабатывается и будет запущен экспериментальный вариант.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" рассказал вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он объяснил, что водителю не обязательно будет носить пластиковое удостоверение, а его отсканированный вариант будет в телефоне – полицейский во время проверки сможет считать QR-код.

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"Сейчас мы работаем над запуском цифровых водительских прав и цифровых студенческих билетов. И скоро запустим эксперимент, когда люди смогут вместо пластиковых прав возить с собой цифровые права, и никто не будет за это штрафовать … Зачем мне физическое наличие водительского удостоверения, если я могу его показать в электронном виде? Все равно планшет есть у 30% полицейских. Они могут у меня отсканировать QR-код и проверить удостоверение в своей базе данных. В селах, где нет планшетов, все равно полицейские садятся в патрульный автомобиль и звонят к себе на базу, чтобы проверить удостоверение", – сказал Федоров.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Украина с Эстонией обсудила новую концепцию "Государство в смартфоне". Украинская делегация во главе с Федоровым ездила в эту балтийскую страну, где с местными экспертами обсудили все тонкости "электронного государства". По его словам, Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и достигла показателя онлайн-услуг в 99%, предоставила возможность "электронного гражданства".

Отметим, что большинство европейских стран уже перевело в онлайн-плоскость все, что только можно, а вот Украина находится в самом начале этого пути. Разговоры о диджитализации, то есть переходе на "цифру", ведутся давно, а политики и чиновники хотят перенести "государство в смартфон". Сайт "Сегодня" разобрался, какие услуги вскоре станут доступны онлайн.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугам. Подробней смотрите в сюжете:

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