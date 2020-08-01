В Украине создают убийцу танков: что такое самоходный ПТРК "Штурм-СМ"

Украина начала тотально модернизировать советский образец самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-С", который Россия передавала боевикам на Донбасс. Украинский вариант совершенствуют и современной электроникой, и новой ракетой.

Реклама

Об этом сообщает Defense Express.

Эта техника на базе МТ-ЛБ с прикрепленным ПТРК появилась в Советской армии еще в 1979 году. После распада СССР в Украине осталось приблизительно 400 таких боевых машин, часть из них даже используются сейчас на Донбассе.

"Штурм-С" имел на вооружении управляемую ракету "Кокон" с радиокомандной системой наведения и стрелял на четыре километра. Однако "Штурм-С" имеет несколько существенных недостатков: в старой ракете нет тандемной боевой части, что делает задачу уничтожения современных танков противника сверхсложной; еще одна проблема – отсутствие тепловизора, что делает невозможным эффективное ее использование ночью.

Старая советская модель. Фото: Defense Express

В украинском варианте от "Штурм-СМ" после глубокой модернизации, грубо говоря, останется лишь шасси. Все остальное – ракета, контур ее управления и прицельная станция – украинской разработки. Теперь ракетный комплекс вооружат ракетой ЖК-2П от КБ "Луч" на базе ПТРК "Барьер". Дальность стрельбы – 7 км, пробивает броню любого танка в мире.

Реклама

Новая ракета работает вместе с оптико-прицельной станцией ОПСН-И от Изюмского приборостроительного завода. Станция имеет телевизионный, тепловизионный и лазерный каналы, а также лазерный дальномер. Почти 20-кратная оптика позволяет выявить противника на расстоянии более 11 километров, а лазерный канал – управлять ракетой на расстоянии до 7 км.

Также разработчики заложили совершенно новый функционал – автосопровождение цели. Если ранее оператор должен был сопровождать цель с момента запуска до ее уничтожения вручную, то теперь все это делает программа.

В тренде Штаб ООС назвал имена троих погибших украинских военных

Машина также получила систему предупреждения о лазерном излучении, которая обеспечивает надежную защиту от огня противника и устанавливается на современные украинские танки. Установлена система спутниковой навигации и цифровой защищенной связи, а экипаж будет работать в комфортных условиях благодаря кондиционеру.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине разрабатывают новые бомбы для беспилотников. Боеприпас можно будет применять с различных беспилотных летательных аппаратов.

Смотрите также видео, как недавно ВСУ ракетой уничтожили расчет СПГ боевиков на Приазовье:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама