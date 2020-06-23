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В Украине спадет жара, но не ненадолго: синоптик уточнила прогноз погоды

23 июня, 13:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Жара начнет возвращаться во второй половине недели

На днях непогода уже натворила беды в Украине, а завтра, 24 июня, в западных областях продолжат бушевать дожди. Также немного снизится температура воздуха до вполне комфортной.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра ослабнет жара и можно будет нормально дышать.

"В течение 24 июня температура воздуха снизится до 23-27 градусов. На западе и так будет свежее, как и было, 20-25 градусов. Только юг и юго-восток будут держать традиционную географическую градусную марку – 26-30 градусов. Дожди с грозами в среду все еще будут доминировать в Украине, постараются и циклон Rosemarie, и вообще перенасыщенная влагой воздушная масса. А вот в Сумской, Харьковской и Луганской областях завтра существенные осадки маловероятны", – написала Диденко.

Она отметила, что сложной остается ситуация на реках Прикарпатья и Буковины – там длительные дожди вызывают серьезные подъемы уровней воды, разрушения мостов, дорог, сел и подтопления хозяйств.

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В Киеве в среду кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ​​ожидается комфортной – 23-25 градусов.

В тренде
В Украине спадет жара, но не ненадолго: синоптик уточнила прогноз погоды

Синоптик добавила, что жара начнет возвращаться во второй половине недели.

Как сообщали новости "Сегодня", в Ивано-Франковской области пронесся смерч. Вихрь бушевал в районе села Обертин вечером 21 июня. По словам очевидцев, смерч пронесся над полями и лесополосой в четырех километрах от поселка.

Смотрите также видео мощного смерча в Крыму:

Торнадо в Крыму. Видео: Telegram-канал Baza

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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