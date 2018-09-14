В Украине спустили на воду новый военный катер "Кентавр": опубликовано видео

Катер имеет реактивную систему залпового огня и два боевых модуля с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами

В Украине торжественно спустили на воду долгожданный десантно-штурмовой катер "Кентавр". На церемонии присутствовали секретарь СНБО Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак.

Турчинов напомнил, что общая протяженность морского участка государственной границы Украины составляет 1355 километров, а общая площадь исключительной морской экономической зоны – более 72 тысяч квадратных километров.

"Особую актуальность вопрос наращивания потенциала ВМС приобретает из-за увеличения военного присутствия РФ в Азово-Черноморском регионе и блокировки морского судоходства в Азовском море. Наши оборонные предприятия в очередной раз доказывают, что способны производить конкурентоспособную и надежную технику. Этот катер полностью спроектирован и построен в Украине, его характеристики соответствуют лучшим мировым образцам", – сказал он и отметил, что катер дешевле иностранных аналогов.

По его словам, бронированный "Кентавр" способен двигаться со скоростью 40 узлов и перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением, достаточным для организации на берегу опорного пункта. Также катер имеет мощное вооружение: реактивную систему залпового огня и два боевых модуля с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, которые за счет системы стабилизации могут вести прицельный огонь, не сбавляя скорости движения катера, что значительно повышает его боевой потенциал, безопасность и мобильность десантного подразделения.

Турчинов уточнил, что этот катер поступает на вооружение ВМС, что позволяет выполнить решение СНБО по защите нацинтересов страны в Азовском и Черном морях.

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В свою очередь министр обороны Степан Полторак подчеркнул, что в ближайшей перспективе армия ожидает от промышленности новые ракетные катера.

"Приоритетным остается создание всего спектра современных кораблей и катеров, кораблей специального назначения и судов обеспечения. Уверен, Украина шаг за шагом настойчиво и системно становится полноценной морской державой с мощным потенциалом обеспечения национальной безопасности на море", – сказал министр.

Ранее мы писали о том, что украинские ВМС получат новый ракетный катер "Лань" и противодиверсионные "Кентавры". Например, "Лань" вооружат противокорабельными ракетами "Нептун"

Также сайт "Сегодня" разбирался, как реформируют украинский флот к 2035 году. В Украине разрабатывают стратегию развития ВМС до 2035 года. Одно из направлений – концепция так называемого "москитного флота", состоящего из большого количества маленьких, но хорошо вооруженных катеров. В эту концепцию вписывается и принятие на вооружение американских катеров типа Islands, которые до сих пор ждут, пока Украина их заберет.