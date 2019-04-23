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В Украине спустили на воду новый военный корабль: опубликовано видео

Сегодня, 14:48

Новая техника пойдет на вооружение Военно-морских сил, заявил министр обороны

Средний разведывательный корабль. Фото: Скриншот
Средний разведывательный корабль. Фото: Скриншот.

В рамках стратегии развития Военно-морских сил Украины до 2035 года сегодня на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском" спустили на воду новый разведывательный корабль специального назначения. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Как отметил министр обороны Степан Полторак, Военно-морские силы Украины быстро набирают обороты – боевые способности ВМС за последние годы значительно повысились,

"В прошлом году было сформировано Командование ВМС, Командование Морской пехоты, которые сегодня успешно выполняют поставленные задачи. Только за последние годы мы значительно повысили уровень укомплектованности и оснащения ВМС, в том числе средствами противовоздушной обороны. За всю историю Украины не так много было примеров, когда спускались на воду мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня средний разведывательный корабль, аналога которого нет в Украине – по оснащению и возможностям выполнять задания. Это огромный прорыв", – сказал министр и добавил, что новая техника пойдет на вооружение ВМС.


Характеристики корабля: длина – 54,8 метров, ширина – 9,8 м, водоизмещение – 1220 тонн, скорость – 11,6 узлов, автономность – 28 дней, экипаж – 29 человек.

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Отметим, что разведывательные корабли этого класса могут осуществлять телеметрическую разведку, радиотехническую (выявление принадлежности и характеристик источников радиоизлучения), идентификация и классификация источников электромагнитного излучения, замеры физических полей, сможет составлять акустические и электромагнитные "портреты" кораблей и подводных лодок, фиксация перемещения кораблей противника.

Отметим, что после активизации российской агрессии в Черном и Азовском морях, Украина срочна начала преобразовывать свои морские силы. Одним из главных планов является тактика "москитного флота". Читайте подробней в материале "Сегодня", как реформируют украинский флот к 2035 году.

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Тег ВМС, корабль, Полторак

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