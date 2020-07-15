В Украине стало больше областей, готовых ослабить карантин: новые данные Минздрава

В Украине шесть областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для смягчения карантина, в то время как еще два дня назад их было семь. Согласно данным Минздрава, из обновленного списка исключены Ровенская и Тернопольская области, а Харьковская область – наоборот, вернулась в список "не готовых" к ослаблению противоэпидемических мер.

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Требованиям не соответствуют Винницкая (динамика); Волынская (процент выявления); Донецкая (охват тестированием); Закарпатская (загруженность больниц и процент выявления); Харьковская (процент выявления); Черниговская область (охват тестированием).

Как известно, за прошедшие сутки, 14 июля, в Украине COVID-19 подтвердили у 836 человек. Таким образом, число зараженных превысило 55 тысяч. Больше всего случаев заражения зафиксировали во Львовской области – 171, Харьковской – 64, Закарпатской – 57 и в Киеве – 147.

В тренде Коронавирус в Украине: число зараженных превысило 55 тысяч

Напомним, из-за коронавируса в Днепре ужесточили карантин. Местные власти запретили работу развлекательных заведений в ночное время.

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А во Львовской области из-за эпидемии решили запретить работу ночных развлекательных заведений, но позволили работать детским садам, библиотекам и музеям. В то же время учреждения детского оздоровления пока будут закрыты.

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