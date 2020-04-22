Эпидемическая ситуация в нашей стране пока под контролем, но пик еще не пройден

В Украине количество зараженных коронавирусом достигло 6592 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальных, 424 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев", – говорится в сообщении.

В лидерах сейчас Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Стоит отметить, что за последние сутки стало на 57 человек больше, которым удалось вылечиться.

В тренде В Украине увеличилось количество выздоровевших от коронавируса

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 21 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 6125 случаев COVID-19, из которых 161 летальный, 367 пациентам удалось вылечиться. Также инфекция подтверждена у более чем тысячи медиков.В отношении всех летальных случаев, которые есть в стране, большинство людей имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек.

Отметим, что на Пасху опасались роста заболеваемости из-за массовых походов в церковь. Замминистра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что всплеска коронавируса Украине следует ожидать к концу этой недели, поскольку 130 тысяч украинцев сходили таки на богослужения. В некоторых населенных пунктах даже срочно начали готовить больницы к массовому приему больных.

В то же время вирусологи прогнозируют пик заболеваемости и смертность на первые числа мая. А тем временем правительство намерено продлить карантин до 12 мая. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство будет вносить соответствующее предложение.

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