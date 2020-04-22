В Украине увеличилось количество выздоровевших от коронавируса

В Украине количество зараженных коронавирусом достигло 6592 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.
"По состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальных, 424 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев", – говорится в сообщении.
В лидерах сейчас Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.
Стоит отметить, что за последние сутки стало на 57 человек больше, которым удалось вылечиться.
Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 21 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 6125 случаев COVID-19, из которых 161 летальный, 367 пациентам удалось вылечиться. Также инфекция подтверждена у более чем тысячи медиков.В отношении всех летальных случаев, которые есть в стране, большинство людей имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек.
Отметим, что на Пасху опасались роста заболеваемости из-за массовых походов в церковь. Замминистра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что всплеска коронавируса Украине следует ожидать к концу этой недели, поскольку 130 тысяч украинцев сходили таки на богослужения. В некоторых населенных пунктах даже срочно начали готовить больницы к массовому приему больных.
В то же время вирусологи прогнозируют пик заболеваемости и смертность на первые числа мая. А тем временем правительство намерено продлить карантин до 12 мая. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство будет вносить соответствующее предложение.
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