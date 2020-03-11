В Украине становится все более популярной прослушка телефонов супругами

От ревности к слежке. Специальные программы для прослушивания в телефонах, дорогие жучки и даже камеры видеонаблюдения – цифровой век открывает ревнивцам массу возможностей. Что придумывают современные Отелло?

Прячет глаза от камеры, ведь боится мести бывшего парня. Ревнивый кавалер полтора года следил за избранницей, читал все его переписки и даже запрещал встречаться с подругами.

"Он прослушивал мои телефонные разговоры. И однажды дошло до такого маразма, что у меня сломался телефон, мне пришлось его починить, я отнесла его в ремонт и мне сказали, что там был жучок. Это было очень странно, я, конечно, была шокирована", – рассказывает пострадавшая от ревности партнера Лариса.

Если во время разговора по телефону вы постоянно слышите посторонний скрип, или ваш мобильный сильно греется просто в режиме ожидания, или батарея резко начала быстро разряжаться – вероятно в вашем гаджете завелся шпион.

Руслан Болгов, эксперт по технической безопасности:

"Сброс ваших настроек до заводских – самый простой быстрый способ обезопасить ваш телефон, если у вас есть такое подозрение, какие-то помехи, какие-то шумы". В тренде Украинцев становится все меньше: чтобы спасти экономику, пенсионный возраст придется повышать много раз

Впрочем, такая процедура поможет, если подслушивают разговоры через специальные незаконные программы. Выявить так называемый шпионский жучок сложнее. Для этого нужна диагностика мобильного специальным устройством.

Дмитрий Цехмистер эксперт центра технической безопасности:

"Можно отследить несанкционированную передачу данных у вашего мобильного устройства. Для этого нужно выключить Bluetooth и Wi-Fi. Если телефон будет находиться в выключенном состоянии, но он будет передавать информацию, прибор будет фиксировать передачу данных по каналу, тогда да, ваш телефон прослушивается".

Проверять свой мобильный следует хотя бы раз в полгода. Услуга стоит около 300 гривен и сделать ее можно в сервисных центрах. Профессиональной техникой устройство просканируют и если все-таки найдут шпионскую микросхему – ее безопасно изымут.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине хотят отменить наказание за "жучки". Нардепы считают, что спецслужбы не должны "размениваться" на скупщиков устройств для прослушки.

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