В Украине становится все более популярной прослушка телефонов супругами

От ревности к слежке. Специальные программы для прослушивания в телефонах, дорогие жучки и даже камеры видеонаблюдения – цифровой век открывает ревнивцам массу возможностей. Что придумывают современные Отелло?
Прячет глаза от камеры, ведь боится мести бывшего парня. Ревнивый кавалер полтора года следил за избранницей, читал все его переписки и даже запрещал встречаться с подругами.
"Он прослушивал мои телефонные разговоры. И однажды дошло до такого маразма, что у меня сломался телефон, мне пришлось его починить, я отнесла его в ремонт и мне сказали, что там был жучок. Это было очень странно, я, конечно, была шокирована", – рассказывает пострадавшая от ревности партнера Лариса.
Если во время разговора по телефону вы постоянно слышите посторонний скрип, или ваш мобильный сильно греется просто в режиме ожидания, или батарея резко начала быстро разряжаться – вероятно в вашем гаджете завелся шпион.
Руслан Болгов, эксперт по технической безопасности:
"Сброс ваших настроек до заводских – самый простой быстрый способ обезопасить ваш телефон, если у вас есть такое подозрение, какие-то помехи, какие-то шумы".
Впрочем, такая процедура поможет, если подслушивают разговоры через специальные незаконные программы. Выявить так называемый шпионский жучок сложнее. Для этого нужна диагностика мобильного специальным устройством.
Дмитрий Цехмистер эксперт центра технической безопасности:
"Можно отследить несанкционированную передачу данных у вашего мобильного устройства. Для этого нужно выключить Bluetooth и Wi-Fi. Если телефон будет находиться в выключенном состоянии, но он будет передавать информацию, прибор будет фиксировать передачу данных по каналу, тогда да, ваш телефон прослушивается".
Проверять свой мобильный следует хотя бы раз в полгода. Услуга стоит около 300 гривен и сделать ее можно в сервисных центрах. Профессиональной техникой устройство просканируют и если все-таки найдут шпионскую микросхему – ее безопасно изымут.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине хотят отменить наказание за "жучки". Нардепы считают, что спецслужбы не должны "размениваться" на скупщиков устройств для прослушки.
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