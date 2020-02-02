В Украине становится все меньше мужчин: социологи бьют тревогу

По данным социологов мужская часть населения Украины на 3 миллиона меньше женской

У нас стало мало мужчин! В Украине они теперь в дефиците, говорят социологи. Целых три миллиона меньше, чем женщин. Куда же они делись?

Недостаток парней испытывают в школе бальных танцев. Девушкам предлагают или приходить со своим партнером, или заниматься без пары.

"На среднем уровне подключается наш тренер. Он уже работает с каждой девочкой и обрабатывает парные шаги", – рассказывает Валерия Сухвал, совладелица студии танца.

То есть, один тренер-мужчина – партнер для группы из 10 танцовщиц начинающих.

Дефицит украинских мужчин чувствует и профессиональная сваха. Чаще всего к Татьяне приходят женщины в возрасте от 28 до 65 лет.

"Они доминируют и составляют 60 процентов базе. Все остальное – мужчины. Каждая женщина, которая приходит сюда, хочет мужское плечо. Человеческие качества – самое важное для наших женщин. Человеческие качества: надежность, порядочность, доброта", – говорит сваха.

Иногда, рассказывает Татьяна, ждать пару приходится по несколько лет. Или искать за рубежом.

Куда же деваются украинские мужчины? Ведь по статистике, мальчиков рождается больше – 106 на 100 девочек. Но большая часть мужского населения просто не доживает до пенсионного возраста из-за болезней и несчастных случаев. Прежде всего, ДТП.

"Статистика показывает, что женщины-водители намного осторожнее, чем мужчины, и, соответственно, попадают в меньшее количество аварий", – говорит Павел Кутуев, социолог.

Но главная причина – социально-экономическая. Неустроенность жизни больнее бьет по мужчинам. Украинское общество традиционно отводит им роль кормильцев, но достойно обеспечить семью могут не все.

"Низкие доходы, низкие социально экономический статус, падает вообще качество жизни, которую пытаются компенсировать такими вещами, как алкогольно-табачная зависимость", – объясняет социолог.

Или едут на заработки и остаются за рубежом. Данные правительства неутешительны: с 2010 года из Украины эмигрировали 4 миллиона граждан, и большинство из них – мужчины.

Но стоит отметить, что есть и хорошие новости. Эксперты уверяют, что трудовая миграция поутихнет и объясняют, почему заробитчан станет меньше. А значит и снижение количества мужского населения замедлится.

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