В Украине становятся все более популярными сексуальные тренинги

Украинцы приходят в школы соблазна по одиночке и парами

В Украине набирают популярность сексуальные тренинги. Есть группы для женщин, есть для мужчин, а есть отдельно для пар. Чему именно там обучают и что это за профессия такая секс-тренер, решили разобраться новости "Сегодня".

Обычный урок в необычной школе...

"Здесь вот две точки. Когда мы нажимаем, то в мужчине на подсознательном уровне возникает желание к женщине. Ты можешь сидеть в ресторане, взять за руку мужчину и немного вот так их стимулировать", – рассказывает преподаватель школы соблазна, Ольга.

Она ежедневно проводит индивидуальные занятия. Она секс-тренер и учит людей искусству обольщения.

"Сначала мы даём теорию: объясняем, рассказываем, есть слайды. А потом мы даём техники, упражнения", – объясняет секс-коуч Ольга Репина.

Один урок длится около двух часов. За это время с клиентом разбирают теорию, делают упражнения для раскованности. И даже составляют "правила идеальной ночи" для пар. В последнее время клиентов больше. Школой соблазна заинтересовалась уже не только молодежь:

"Была у меня клиентка 65 лет. Сейчас начали приходить очень часто именно пары. И это пары, которые уже прожили от 10 лет".

Есть учителя и для мужчин, им преподают "сексуальное кунг-фу".

"Это психология, сексология плюс физика. Мы изучаем эрогенные зоны, разные практики, разные техники", – рассказывает секс-коуч Дмитрий Дащенко.

Эксперт рынка труда Юлия Дрожжина говорит: востребованность профессии секс-тренер в Украине только набирает обороты:

"На нашем рынке труда таких специалистов ищут не так часто. В большей степени ищут или через сарафанное радио, или по рекомендациям".

А вот за рубежом в частности в Германии, Франции и Польше секс-тренер такой же востребованный, как и, например, айтишник.

"Учат как выйти замуж, как влюбить, лайфхакам жизненным, рассказывают о таинственных мужские желания", – отмечает эксперт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, чего на самом деле хотят женщины и как в школе гейш украинок учат преодолевать стеснение. За такие тренинги просят от двухсот до тысячи долларов.

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