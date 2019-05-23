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В Украине стартовало ВНО

23 мая, 22:07

Организаторы проверяют каждый уголок школы на наличие шпаргалок


Строгие меры безопасности и никакой возможности списать – под тщательным контролем инспекторов состоялось внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. "Сегодня" побывали на одном из участков.

Абитуриенты листают тетради – повторяют правила и вспоминают содержание прочитанных произведений – через полчаса их пригласят в аудитории – сдавать ВНО по украинскому языку и литературе.

Тем временем организаторы проверяют каждый уголок школы, чтобы убедиться, никто ли случайно не подложил шпаргалки или какие-то устройства с подсказками. Не обходят стороной даже гардеробную и туалет, осматривают  бачки и урны.

Двери в классы, которыми не будут пользоваться при оценивании, опечатали. Это тоже меры безопасности, которые должны свести на нет любую возможность списать.

Под бдительной охраной вооруженного полицейского самое ценное – бланки заданий для каждого участника. Они в опломбированном сейфе.

Запечатанные конверты с заданиями раздают инспекторам.

Участников оценивания приглашают в помещение. Никаких личных вещей – их оставляют при входе. С собой только несколько ручек и вода в прозрачной бутылке.

Большинство задерживают дыхание в тот момент, когда организаторы разрезают конверт с заданием.

На каждую работу наклеивают личный номер участника. Никакой информации о том, кто сдавал внешнее оценивание – она ​​скрыта за индивидуальным кодом. К тем, кто будет проверять, работа тоже попадет под номером. Чтобы гарантировать беспристрастность и объективность пользователя в этой киевской школе работы отправят в Одессу!

В полной тишине, без какой-либо возможности на подсказку в течение трех часов участники внешнего независимого оценивания будут показывать свои знания по украинскому языку и литературе.

Как сообщалось, оккупанты не пропустили на ВНО по украинскому языку более 70 школьников с Донбасса. Абитуриенты не смогли пересечь линию разграничения для сдачи экзамена по украинскому языку.

Напомним, в этом году на тесты зарегистрировалось рекордное количество желающих.


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Тег абитуриенты, ВНО

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