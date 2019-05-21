В Украине стартовало ВНО: на тесты зарегистрировалось рекордное количество желающих
Следующее тестирование – по украинскому языку и литературе – уже в этот четверг
В этом году на независимое оценивание зарегистрировалось рекордное количество желающих – более 300 000. Начали тестирование по математике, а в течение следующих трех недель каждый участник внешнего оценивания имеет право сдать тесты максимум из четырех учебных предметов с 11. "Сегодня" расспросили – пишут ли современные ученики шпаргалки и с каким настроением пришли писать тесты.
У школьников старших классов горячая пора – начинается государственное итоговое тестирование. И первое ВНО сегодня сдавали по математике.
Абитуриенты – настроены решительно. За час до тестирования – все мысли о формулах. Кто-то прибегает к самотренингу, а кто-то – вообще не нервничает. И все убеждают – ни одной шпаргалки на ВНО не брали. Хоть и готовили.
На тестировании личные вещи оставляют в отдельном ряду – на столе только минимум.
Задания по математике – в этих пакетах, их открывают в 11:00. На решение – два с половиной часа. Администраторы советуют не хитрить и не подглядывать.
Следующее тестирование – по украинскому языку и литературе – уже в этот четверг.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Украине вводится дуальная система образования.
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