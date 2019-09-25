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В Украине теплеет, но пришли дожди: синоптики рассказали, где ждать непогоды

25 сентября, 09:16

После ночных заморозков днем будет погода приятней, а в ряде областей даже вполне тепло

/ Фото: AFP

В Украину пришли дожди. Сегодня дождевой фронт начал свой "поход" по территории нашей страны с западных областей. Вместе с мокрой погодой пришло и небольшое потепление – температура воздуха поднимется на пару градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

25 сентября дожди в основном будут идти на западе страны. И только в Ровенской области синоптики обещают сухую погоду. Температура воздуха будет колебаться от 16 до 21 градуса.

В центре будет от 14 до 19 градусов тепла, а дождь ожидается только в Винницкой области. В Киеве всего 14-16 градусов, но сухо.

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В северных и восточных областях без осадков и свежо – 13-15 градусов, а на юге погода будет вполне комфортной – без дождей и до +21.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине ожидается значительное колебание дневных и ночных температур. Местами это приведет к заморозкам до -1-3. Но уже к пятнице температурный режим выровняется, а к воскресенью потеплеет. Но потепление не везде будет без дождей. Синоптики уточнили прогноз до начала следующей недели.

Отметим, прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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Источник: Сегодня

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