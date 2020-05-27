В Украине точечно снова усиливают карантин: названа причина

В городах, где ранее фиксировали вспышки коронавируса, за два месяца ситуация изменилась кардинально.

Например, в Черновцах с 27 мая открывают все автобусные маршруты, но пока в режиме спецперевозок. Другими словами, право на проезд имеют только те, у кого есть пропуск для проезда.

Как уточнили в мэрии Черновцов, в транспорт будут допускаться только пассажиры в масках и только на сидячие места.

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В Радомышле Житомирской области, где была зафиксирована самая первая смерть от коронавируса в стране, ситуация начинала улучшаться, но буквально на днях появились новые случаи заболевания.

"Мы стараемся придерживаться всех существующих рекомендаций. В целом, до выходных ситуация была стабильной и заболеваемость шла на спад, – рассказал нам глава Радомышльской райадминистрации Виктор Пулковский. – Но на выходных было зарегистрировано три новых случая. Поэтому на срочном заседании мы рассмотрели ситуацию и снова усилили ограничительные меры. Ограничения в этот раз не связаны с перекрытием дорог и прочими глобальными мерами. Мы планировали расширить услуги ЦНАП, хотели разрешить им принимать людей, которые хотели решить земельные вопросы. Но, исходя из ситуации, пока приостановили такую работу на 2 недели. Также это касается и отдела соцобеспечения. Он планировал открыть прием, но было решено, что работа возобновится позднее. Всего с начала карантина у нас было зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусом, 1 случай – летальный. Он был самым первым в Украине".

В Каменке Черкасской области, которая в марте также являлась эпицентром вспышки заболеваемости, ситуация также изменилась. Напомним, из-за чрезвычайной ситуации силовики устанавливали блокпосты на въезде в город.

"У нас три недели не было ни одного нового случая, но недавно был выявлен один факт. Всего за время карантина был выявлен 61 случай, 59 человек выздоровели. Одна женщина преклонного возраста умерла, – рассказал нам мэр Каменки Владимир Тирон. – Что касается карантина, то мы его смягчали в рамках разрешенного. Работают непродовольственные магазины, продовольственные рынки, работаем над тем, чтобы с 1 июня открыть детские садики. Также уже открыли автобусное сообщение в рамках территориальной громады – то есть к ближайшим селам. Блокпосты в нашем городе проработали около недели, они существенно помогли в контроле дисциплины. Горожане в масках, но не все. Тревоги о завтрашнем дне у нас уже нет".

Напомним, ранее в Минздраве назвали 7 областей, где пока нельзя смягчать карантин.

Придерживаются ли украинцы правил карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":

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