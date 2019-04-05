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В Украине участились разбойные нападения на пенсионеров: как обезопаситься от преступников

Сегодня, 15:15

Своих жертв преступники находят в банках, магазинах или у банкоматов

В Украине участились разбойные нападения на пенсионеров: как обезопаситься от преступников Украина Своих жертв преступники находят в банках, магазинах или у банкоматов


В Днепропетровской области воры напали на 80-летнюю женщину прямо в ее квартире. Пенсионерку избили, украли мобильный и вынесли плазменный телевизор. Как даже в таком почтенном возрасте защититься от нападающих – узнавали журналисты "Сегодня".

Как рассказывает эксперт по безопасности Сергей Кириленко, пенсионеров ограбить легче. Своих жертв преступник находят в банках, магазинах или у банкоматов, а нападают на них преимущественно в безлюдных местах. Чтобы не стать жертвой воров, необходимо прятать ценные вещи и пристально смотреть вокруг.  

"Если вы видите, что рядом с вами подозрительный человек, значит лучше подождать или дождаться пока подойдет кто-то. Лучше, если деньги с банкомата снимаются не в одиночку, а когда есть какое-то сопровождение", – советует тренер по самообороне Владимир Кучма.

Если же вам угрожают оружием, эксперты советуют отдать то, что от вас требуют.

Ранее под Запорожьем полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Злоумышленник выхватил у 75-летней женщины сумку с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время копы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.

А в Харьковской области полиция расследует убийство пожилой женщины, совершенное во время разбойного нападения.

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Тег разбой, пенсионеры, преступники, Украина

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