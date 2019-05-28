В Украине участковых заменят полицейскими офицерами общин

Первые 34 полицейских офицера общин будут работать в Днепропетровской области

Фото: mvs.gov.ua.

В Украине вместо участковых полицейских появятся полицейские офицеры общин в рамках реформы Национальной полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, представляя старт проекта в Киеве во вторник, 28 мая.

По его словам, проект охватит более 29 тысяч населенных пунктов и уже до конца 2020 года заработает по всей территории страны.

"Проект "Полицейский офицер общины" планируют реализовать в два этапа: первый (2019 год) – наладят работу в 802 объединенных общинах, второй (2020 год) – на территории всего государства", – сообщает пресс-служба МВД.

Цель проекта – обеспечить каждую территориальную общину офицером полиции. Новый проект предусматривает, что офицер полиции будет тесно взаимодействовать с жителями своей общины и ориентироваться на их потребности. 80-90% рабочего времени полицейский будет находиться в общине. Он будет доступен для населения, знать жителей территории, которую обслуживает, их проблемы и предоставлять качественные полицейские услуги. Община возьмет на себя часть финансовой поддержки его работы.

Фото: mvs.gov.ua/

По словам Авакова, на сегодняшний день первые 34 офицера закончили курс специальной подготовки и готовы заступать на службу.

"Уже завтра первые 34 полицейских офицера общин начнут службу в 22 территориальных общинах Днепропетровской области. Сегодня я хочу анонсировать старт набора полицейского офицера общины в Кировоградской области. С сегодняшнего дня мы начинаем прием анкет на нашем сайте", – сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Фото: mvs.gov.ua

Для того, чтобы стать офицером общины, необходимо пройти специальное обучение и получить соответствующие навыки, в частности: в расследовании уголовных правонарушений, решении вопросов безопасности дорожного движения, превентивной работе как со взрослыми, так и детьми, контроле за оборотом оружия.

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