В Украине ударят сильные заморозки: синоптик рассказала, где похолодает

В течение вторника температура будет колебаться от -4 до +22 градусов

/ Фото: Pixabay

В Украине завтра, 24 сентября, будет прохладно, а ночная температура опустится к нулю и ожидаются заморозки. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью и в ночь на среду в северных, восточных, в Полтавской и Черкасской областях ожидаются заморозки до -4 градусов.

"В общем ночная температура воздуха предполагается в пределах 0-7 градусов, на юге и западе 6-13 градусов. Днем во вторник столбики термометров будут колебаться в районе 10-16 градусов. В южной части, на западе, в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской областях и районах 16-22 градуса. Ветер восточного направления, 5-10 м/с. Практически во всех областях Украины будет сухо и солнечно", – сообщила Диденко.

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Синоптик отметила, что в Киеве завтра ожидается сухая погода, но ближайшей ночью будет очень холодно – 0-2 градуса выше нуля, местами заморозки до -2 градусов. Днем ​​24 сентября в столице потеплеет до скромных 11-14 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", осень вступила в свои права и в течение этой недели в Украине погода будет очень переменчивой: дневное потепление, ночные заморозки и дожди с сильным ветром. И начиная с 24 сентября, даже несмотря на солнечную погоду, будет достаточно холодно. Синоптики рассказали о капризах погоды на неделю.

Отметим, прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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