Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,43
26,95

В Украине ударят сильные заморозки: синоптик рассказала, где похолодает

23 сентября, 14:35

В течение вторника температура будет колебаться от -4 до +22 градусов

/ Фото: Pixabay

В Украине завтра, 24 сентября, будет прохладно, а ночная температура опустится к нулю и ожидаются заморозки. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью и в ночь на среду в северных, восточных, в Полтавской и Черкасской областях ожидаются заморозки до -4 градусов.

"В общем ночная температура воздуха предполагается в пределах 0-7 градусов, на юге и западе 6-13 градусов. Днем во вторник столбики термометров будут колебаться в районе 10-16 градусов. В южной части, на западе, в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской областях и районах 16-22 градуса. Ветер восточного направления, 5-10 м/с. Практически во всех областях Украины будет сухо и солнечно", – сообщила Диденко.

Реклама

Синоптик отметила, что в Киеве завтра ожидается сухая погода, но ближайшей ночью будет очень холодно – 0-2 градуса выше нуля, местами заморозки до -2 градусов. Днем ​​24 сентября в столице потеплеет до скромных 11-14 градусов.

В тренде
В Украине ударят сильные заморозки: синоптик рассказала, где похолодает

Как сообщали новости "Сегодня", осень вступила в свои права и в течение этой недели в Украине погода будет очень переменчивой: дневное потепление, ночные заморозки и дожди с сильным ветром. И начиная с 24 сентября, даже несмотря на солнечную погоду, будет достаточно холодно. Синоптики рассказали о капризах погоды на неделю.

Отметим, прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода Диденко прогноз погоды заморозки синоптик

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страшное ДТП в Одесской области: девять погибших, появилось видео с места трагедии
Страшное ДТП в Одесской области: девять погибших, появилось видео с места трагедииОдесса
Страшное ДТП в Одесской области: появились новые фото, видео и подробности
Страшное ДТП в Одесской области: появились новые фото, видео и подробностиОдесса
Россия пытается заблокировать Одессу
Россия пытается заблокировать Одессу "железным занавесом" по Черному морю: в НАТО назвали угрозыУкраина
Никакой федерализации: у Зеленского озвучили четкую позицию по Донбассу
Никакой федерализации: у Зеленского озвучили четкую позицию по ДонбассуПолитика
Украинцы стали активнее покупать бюджетные автомобили: ТОП-5 марок
Украинцы стали активнее покупать бюджетные автомобили: ТОП-5 марокАвто
Гонтарева и Коломойский заочно поспорили в телевизионном эфире, опубликовано видео
Гонтарева и Коломойский заочно поспорили в телевизионном эфире, опубликовано видеоПолитика

Новости партнеров

Loading...