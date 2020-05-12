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В Украине уменьшается число больных COVID-19: появились новые данные за сутки

12 мая, 09:11

Тина Наринецкая

От инфекции скончались 425 украинцев

Коронавирусная инфекцияпродолжает охватывать Украину – COVID-19 уже подтвердили у 16 023 украинцев. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

"Подтверждено 16 023 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки. Болезнь подтверждено у 1105 детей и 3114 медиков", - говорится в сообщении.

Вирус уже унес жизни 425 украинцев, 23 из них – медработники. Вылечить от опасного недуга удалось 3373 зараженных, в том числе и 858 медиков.

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Сейчас на амбулаторном лечении находятся 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2560 медработников. Госпитализировали в стране 5010 больных: 197 детей и 554 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

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В Украине уменьшается число больных COVID-19: появились новые данные за сутки

Напомним, ранее китайский вирусолог назвал сразу несколько методов, с помощью которых борьбу с пандемией коронавируса можно вести эффективнее. Кроме того, ученый назвал самое опасное свойство COVID-19.

Также мы рассказывали, что COVID-19 мутировал в 33 различных штамма. Самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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