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В Украине уменьшилось количество краж на вокзалах

Сегодня, 06:40

Копы заявили об удивительно низком числе зарегистрированных преступлений

Фото: Pixabay
В Украине уменьшилось количество краж на вокзалах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0b4/15b/5c90b415b8c88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0b4/15b/5c90b415b8c88.jpg Украина Копы заявили об удивительно низком числе зарегистрированных преступлений

Как известно, вокзалы — одно из излюбленных мест карманников. Там нужно быть максимально бдительным, чтобы не лишиться багажа, денег или ценностей. В то же время правоохранители утверждают, что во многих крупных городах фиксируют лишь единичныеслучаи воровства на ж/д станциях. "Сегодня" разобрались, где правда 
и каков на самом деле масштаб вокзальной преступности.

Удивительно уже то, что в полиции, как оказалось, не ведут официальную статистику краж на вокзалах. "Сегодня" обратил
ись к своим источникам и некоторые цифры раздобыли. Все-таки для внутреннего пользования копы преступления считают. Самый любимый карманниками ж/д вокзал страны — ожидаемо столичный. В прошлом году тут зафиксировали 1266 краж.

"Число зарегистрированных краж, в основном карманных, на территории, относящейся к железнодорожному вокзалу, в 2018-м составило 1266 случаев. С начала 2019-го таких случаев уже 239", — рассказали нам правоохранители.

В пересчете выходит, что ежедневно на главном ж/д вокзале страны регистрируют 3—4 кражи. Вроде бы немало, хотя при пассажиропотоке в 23 млн человек за год это кажется вершиной айсберга. 

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Что же тогда говорить о Мариуполе, на вокзале которого за весь 2018 год зафиксировали аж... 16 краж! Это в прифронтовом-то городе с повышенным трафиком людей. В то же время в Мариуполе, по словам полицейских, зарегистрировано всего лишь 16 уголовных производств.

"Сейчас охрана вокзала усилена не только полицейскими, но и сотрудниками других служб. Кроме того, для охраны нашего вокзала специально отобраны сотрудники с опытом. Все это напрямую влияет на снижение числа краж", — уверяет спикер мариупольской полиции Александр Полосухин. 

На центральном вокзале Днепра (пассажиропоток — 3,5 млн человек) копы зарегистрировали 49 краж, 6 из которых раскрыли. На Одесском вокзале — 35 краж, причем в эту же статистику включили и кражи на знаменитом рынке "Привоз", который расположился невдалеке от станции. В Харькове (пассажиропоток — почти 6 млн человек) нам ответили, что располагают данными лишь с начала этого года.

"С января зарегистрировано 11 краж", — сказала нам Оксана Калмыкова из облглавка полиции.

Неофициально копы признают, что их статистика не всегда отображает реальную картину.

"Есть случаи, когда заявителям отказывают в открытии дела. Например, человек потерял вещь, но заявляет, что ее у него украли. Любой вокзал — это транзитный пункт, многие пассажиры замечают, что их обокрали, уже в вагоне. И соответственно, уже не пишут заявление. Да и чего греха таить, в большинстве случаев найти украденные деньги малореально", — рассказал наш источник в угрозыске.   

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Любимые места карманников

Опрошенные нами жители крупных городов к цифрам, озвученным полицией, относятся, мягко говоря, с недоверием.

"Я на одесском Привозе никогда не вынимаю руки из карманов, в которых лежит, например, мобильный, а деньги и документы стараюсь держать в сумочке на груди, — рассказал нам одессит Михаил Грушин. — Здесь торгует моя знакомая. Она говорит, что не бывает и месяца, чтобы у нее не потянули что-то — если не деньги, то товар. Жалуется, мол, подходят такие с виду интеллигентные клиенты, не биндюжники какие-то, а потом забили баки — и потянули! Жалобы в администрацию не помогают, а большинство и вовсе предпочитает помалкивать".

Согласно приговорам, опубликованным в едином госреестре судебных решений, самыми популярными местами у карманников являются вокзальные подземные переходы, узкие выходы к платформам и прочие места, где пассажиры спешат. По словам силовиков, чаще от воров страдают те, кто носит телефоны и кошельки в рюкзаках.

"Например, на столичном вокзале часто воруют кошельки и телефоны на ступеньках подземного перехода, ведущему к платформам", — говорят копы.

Напомним, ранее проводя эксперимент "Сегодня" выясняли, защищает ли домофон от квартирных воров. Ведь злоумышленники постоянно придумывают новые способы проникновения в подъезды украинцев. 

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Тег заявление, кража, вокзал, полиция, правоохранители, пассажиры, кражи, пассажиропоток

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АВТОР:

Игорь Серов

Источник:

Сегодня

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