Эпидемия COVID-19 в Украине: за сутки вылечилось больше людей, чем умерло

Только за последние сутки количество инфицированных выросло на 270 человек

В Украине продолжает стремительно расти количество зараженных коронавирусом. На сегодняшний день инфицированных уже 3372 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев", – говорится в сообщении.

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В лидерах продолжает оставаться Киев, но в вплотную подтянулась Черновицкая область. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионов

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 13 апреля были лабораторно подтверждены 3102 случая COVID-19, из которых 93 летальных, еще 97 пациентам удалось вылечиться. Среди умерших больше всего людей в возрасте от 50 лет – их 85,5%. Из общего числа зараженных инфекцию обнаружили у более чем 330 медиков. В лидерах остаются Киев и Ивано-Франковская область. Также появились первые зараженные в Николаевской области.

Отметим, что президент Владимир Зеленский пообещал миллион долларов тому, кто найдет вакцину или лекарства от коронавируса. А пока в Украине ищут способ, как победить заразу, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сделал тревожный прогноз – коронавирусная инфекция в Украине может стать сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически. Также санврач рассказал, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается приблизительно 17 апреля. Он отмечает, что сейчас Украина движется по оптимистичному сценарию развития эпидемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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