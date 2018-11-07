В Украине упростили оформление биометрических паспортов: появилась новая услуга

Сегодня, 17:55

Теперь все можно будет сделать через интернет и останется лишь занести документы в отделение Миграционной службы

Фото: facebook.com/passportcenterua
Фото: facebook.com/passportcenterua

Государственная миграционная служба Украины презентовала онлайн-сервис по оформлению биометрического паспорта – теперь получение документа станет еще быстрее и удобней, заявили в ведомстве.

Так, запущен пилотный проект новой электронной услуги, с помощью которой граждане могут внести онлайн свои персональные данные для оформления биометрических документов. Как отмечают в ГМСУ, это сократит время их личного визита в отделения.

"До недавнего времени граждане для оформления биометрических документов могли дистанционно записаться в электронную очередь и оплатить соответствующие административные сборы. Теперь функционал расширен: одновременно с записью в электронную очередь и заблаговременной онлайн-оплаты заявители могут заполнить интерактивную форму, указав свои персональные данные. После обработки этой информации онлайн-сервис сгенерирует форму с QR-кодом. QR-код будет содержать персональные данные заявителя, а сама форма – еще и исчерпывающий перечень документов, которые необходимо иметь под рукой во время личного визита в подразделение ГМС. На месте сотрудник считает QR-код сканером – информация мгновенно попадет в базы данных. Работнику миграционной службы останется только сверить ее с оригиналами документов", – говорится в сообщении.

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Напомним, с 1 ноября можно менять обычный паспорт на ID-карту. Желающие поменять документ избавятся от штампов о браке и прописки. Ее главное преимущество – безопасность, документ невозможно подделать. Информация, которая записана на чипе, – защищена.

Как сообщалось, Украина опять обошла Россию в рейтинге паспортов по безвизу. Паспорт Украины улучшил свой показатель в рейтинге Global Passport Power Rank 2018, заняв 24 место по диапозону возможностей, которые предоставляет своему владельцу. В рейтинге определили количество стран, которые украинцы смогут посетить без виз.
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Источник:

"Сегодня"

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