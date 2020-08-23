В Украине усилилась эпидемия коронавируса: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Напомним, вчера, по состоянию на утро 22 августа, в Украине зафиксировали 2328 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных исходов – 37. За пятницу выздоровели 657 человек. Больше всего больных обнаружили в Харьковской области – 291.

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Отметим, что на данный момент 14 регионов и столица не соответствуют эпидемиологическим нормам. Не готовы к ослаблению карантина Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Напомним, в Украине обновили зоны карантина. В ряде населенных пунктов теперь действуют определенные карантинные ограничения.

А тем временем в Одесской области на фоне эпидемии коронавируса инфекционное отделение центральной районной больницы в Измаиле переполнено пациентами с пневмонией. Большая их часть находится в тяжелом состоянии. Ситуация усложняется тем, что лаборатория часто с опозданием выдает заключения по ПЦР-тестам, и в результате потенциальные больные долгое время контактируют с другими пациентами. Основная часть поступающих в больницу – жители Измаила и района. Заведующая отделением говорит, что вирус стал более злым, агрессивным, больные все чаще переносят его в тяжелой форме. Еще один одесский врач рассказал о ситуации в больницах.

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