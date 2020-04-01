В Украине усилят карантинные меры: Минздрав сообщил подробности

В то время как в Министерстве внутренних дел спрогнозировали пик эпидемии COVID-19 в Украине, правительство приняло решение усилить карантинные мероприятия в стране. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба Минздрава.

Новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

"Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Согласно последним официальным данным, в Украине подтверждены 669 случаев COVID-19, 17 человек умерли, 10 человек вылечились.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что в Украине могут ввести режим "все в масках".

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