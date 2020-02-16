В Украине усилят наказания за жестокое обращение с животными: подробности

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Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2351, который направлен на защиту животных и серьезно усиливает наказание за жестокое обращение с ними. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня"

Отметим, законопроекты о защите животных уже не раз попадали в Раду, но не принимались даже в первом чтении. Исключением стал закон №5119-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным), который приняли в 2017 году.

Согласно этому закону, за побои и издевательства над животными был предусмотрен штраф в размере от 3400 до 5100 грн, а за убийство грозил тюремный срок до шести месяцев. Увы, в украинских реалиях этот документ действует слабо, а множество белых пятен в законодательстве не дают привлекать к ответственности многочисленных нарушителей закона.

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В новом законопроекте прописано более 60 изменений, расскажем о главных из них:

запрещается истребление с целью регулирования численности бездомных животных, запрещено бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных;

выгуливать собак нужно только на поводках, в намордниках и в ошейниках с идентифицирующими пометками;

запрещается попрошайничать с бездомными, домашними и дикими животными;

исключается возможность регулировать численность животных с помощью эвтаназии, останется только стерилизация;

запрещается принуждать одних животных нападать на других, в том числе и при тестировании животных;

запрещается использование животных как мишеней в тире или для тренировок по стрельбе;

запрещается дарить домашних животных в качестве призов, наград или премий;

запрещается замуровывать животных в подвалах домов;

запрещается предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев;

запрещается пропаганда жестокого обращения с животными;

запрещается оставлять животных в салоне автомобилей, если на улице температура выше 20 градусов тепла и ниже 5 градусов мороза;

административная ответственность за жестокое и безответственное обращение с животными наступает с 16 лет, а криминальная с 14 лет;

животное, с которым жестоко обращались, смогут конфисковать;

вводится обязательное проведение экспертизы для установления причины смерти животного;

что касается использования животных в сельском хозяйстве, то они должны жить в нормальных помещениях с хорошим освещением и циркуляцией воздуха, помимо этого запрещается удерживать животных в тех же помещениях, где их забивают, или там, где находятся туши забитых животных;

запрещается проводить забой животных до потери ими сознания, а также вводится запрет на потрошение, обжигание, снятие кожи, копчение и отделение частей у животных до того, как у них не прекратится сердцебиение;

при проведении клеймения, биркования и кастрации обязательно должно применяться обезболивание.

Штрафы за жестокое обращение с животными остаются такими же — от 3400 до 5100 грн. Но добавляются новые правонарушения, которые тоже облагаются штрафами. Так, например, за выгул собаки без поводка и намордника грозит предупреждение или же штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850—1700 грн).

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Помимо этого, перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием редких видов животных и растений, причинившее существенный вред, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Согласно законопроекту, будет запрещена и пропаганда жестокого обращения с животными – такие действия будут наказываться штрафом в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700—5100 грн) и ограничением свободы сроком до 5 лет с конфискацией всех изображений, произведений, кино- и видеопродукции.

Ранее сообщалось, что из Украины контрабандой массово вывозят птиц и были названы цифры .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "За издевательство над животными – тюрьма и штрафы: что вскоре изменится".

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