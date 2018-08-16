Саморазвитие и педагогические исследования: в Украине утвердили профстандарт учителя

В Украине впервые утвердили профессиональный стандарт учителя начальных классов для учреждений общего среднего образования. Документ, разработанный Министерством образования и науки совместно с Министерством социальной политики, был утвержден постановлением Кабинета министров.

В тексте, в частности, прописаны общие принципы обучения и профессионального развития учителя, а также конкретный перечень его обязанностей.

Среди них – планирование и осуществление образовательного процесса, обеспечение и поддержка обучения, воспитание и развитие учащихся в образовательной среде и семье. Также к обязанностям педагога отнесли профессиональное саморазвитие и проведение педагогических исследований.

Кроме того, учитель должен оказывать методическую помощь коллегам в вопросах обучения, развития, воспитания и социализации учащихся начальных классов, обобщении педагогического опыта и его презентации педагогическому сообществу, оценки результатов работы учителей начальных классов.

Стандарт также может использоваться для оценки квалификации учителя во время его трудоустройства, аттестации, сертификации или присвоения категории.

В Министерстве образования рассчитывают, что профессиональный стандарт станет основой для соответствующего стандарта высшего образования.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" составил портрет среднестатистического украинского учителя – это оказалась женщина за 40 с зарплатой около семи тысяч гривен.

Также мы писали о диком случае под Киевом, где учитель физики в школе Василькова, не стесняясь в выражениях, выругала ученика. Один из учеников сделал видео этого инцидента и выложил его в сеть.

Что именно вызвало такую реакцию учителя, точно неизвестно, однако в комментариях предположили, что ученик просто дважды щелкнул ручкой, чтобы записать домашнее задание. При этом случай агрессии в отношении учеников был далеко не первым в исполнении этого педагога.